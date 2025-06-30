На Урале создали уникальный подростковый джазовый оркестр

В последние две недели июня в загородном образовательном центре «Таватуй» прошла насыщенная музыкальная смена: образовательный интенсив «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана» объединил 30 юных музыкантов из разных уголков Свердловской области. Проект организован Фондом «Золотое сечение» при поддержке Правительства Свердловской области, в партнерстве с АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и Академией джаза (Москва).
«Главная идея — научить детей основному в джазе — импровизации, умению слышать себя и друг друга, мгновенно подхватывать ритм, настроение, атмосферу. Всего за две недели участники прошли путь от сольных исполнителей до слаженного коллектива — сводного оркестра „АртДжаз“ с настоящим концертным репертуаром», — рассказали URA.RU в пресс-службе «РСГ-Академическое».
Уже 17 июня оркестр дебютировал на сцене Летнего театра ЦПКиО им. Маяковского — в рамках открытия шахматного фестиваля «ЕКБ — твой ход!». Джазовые композиции, исполненные подростками, вызвали бурные аплодисменты и искреннее восхищение публики.
А 22 июня «АртДжаз» дал отчетный концерт, который собрал полный зал слушателей. В программе — джазовая классика и современные аранжировки: «Tango for Jam Jam» Закари Смита, «The Pink Panther» Генри Манчини, «Caravan» Дюка Эллингтона и другие мировые хиты.
Особое внимание публики привлек джем-сейшен на тему «Saint Thomas» Сонни Роллинза, исполненный совместно с Квинтетом Платона Газелериди. Это стало настоящей кульминацией: подростки впервые сыграли на равных с профессионалами, свободно импровизируя вживую. Музыкальное волшебство случилось здесь и сейчас — и это было по-настоящему захватывающе. А в финале концерта Квинтет Газелериди подарил публике отдельный сет.
«Смена закончилась, но, по словам участников, это было только начало. Они не только развили музыкальные навыки, но и обрели друзей, вдохновение и желание двигаться дальше — к новым концертам, новым проектам, новым импровизациям. Ведь джаз — это не просто стиль. Это способ жить», — поделились в пресс-службе «РСГ-Академическое».
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