В Нижневартовске районе инвестиционный бум Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нижневартовский район в 2019 году привлек инвестиции на 130 млрд рублей, что равно половине годового бюджета ХМАО, и вошел в топ-3 муниципалитетов в окружном рейтинге по качеству инвестклимата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете сформирован перечень из 50 инвестиционных проектов на общую сумму в 4 млрд 27 млн рублей, 13 из них уже реализованы. Почти половина из них относится к сфере строительства, еще треть — к сельскому хозяйству.

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин в разговоре с журналистом агентства сообщил, что одним из приоритетных направлений в работе власти является решение жилищного вопроса, в том числе переселение из аварийного жилья. «На территории Нижневартовского района инвесторами-застройщиками активно ведется строительство жилья. Это позволило в прошлом году улучшить жилищные условия 148 семье, проживавшей в непригодном жилье. На сегодняшний день в реестре непригодного жилья остается 238 жилых дома, в которых проживают 238 семей. Совместно с застройщиками мы прилагаем усилия для максимального сокращения сроков расселения граждан, проживающих в аварийном жилье», — сказал глава района.

Он также отметил, что в 2020 году активное строительство в Нижневартовском районе продолжается. В поселках Новоаганск, Ваховск и Излучинск запланировано введение новых многоквартирных домов.

Ранее «URA.RU» сообщало что в Нижневартовском районе действует уникальная система поддержки предпринимателей — более 20 различных видов финансовой помощи, восемь из которых финансируется из бюджета района.