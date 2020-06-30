Пластический хирург назвал самый модный размер груди

Россиянки хотят второй-третий размер груди и делают липосакцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большая грудь и пышные губы больше не пользуются спросом у россиянок. Клиники пластической хирургии имеют запрос на натуральность. Об этом рассказал пластический хирург Гайк Бабаян.

«Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры губ, на кукольные формы лица изжила себя. Сейчас тренд на естественность, все требуют максимальной натуральности и увеличивают в пределах разумного», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Самые востребованные размеры груди у девушек, по словам Бабаяна, второй и третий. При этом увеличить ее можно так, что она вообще не будет отличаться от натуральной. Также увеличенная грудь не препятствует процессу кормления ребенка. Главное — регулярно ходить на УЗИ, отмечает хирург, причем независимо от того, была ли сделана операция. Губы, по словам врача, тоже можно увеличить так, что никто не заметит вмешательства.

Первое место по популярности среди операций занимает коррекция носа — ринопластика, отмечает Бабаян. Пользуется популярностью и липосакция — особенно много желающих удалять жир после окончания режима самоизоляции, подчеркнул он.

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