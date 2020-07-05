04 июля 2020

В Минобороны РФ выяснили причину гибели солдата в Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств гибели военного в Армении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причиной гибели российского военного в городе Гюмри в Армении мог стать суицид. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, уточнив, что тело солдата было обнаружено в съемной квартире.

В ведомстве уточнили, что 20-летний погибший служил по контракту в 102-й российской военной базе. Его тело обнаружили вечером, 4 июля в квартире, которую он снимал, сообщает ТАСС. Уточняется, что мужчина был обнаружен во внеслужебное время.

Командование части и правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося. Сообщается. что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным военный мог свести счеты с жизнью из-за личных жизненных обстоятельств.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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