В Минобороны РФ выяснили причину гибели солдата в Армении

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Командование части и правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося. Сообщается. что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным военный мог свести счеты с жизнью из-за личных жизненных обстоятельств.

В ведомстве уточнили, что 20-летний погибший служил по контракту в 102-й российской военной базе. Его тело обнаружили вечером, 4 июля в квартире, которую он снимал, сообщает ТАСС. Уточняется, что мужчина был обнаружен во внеслужебное время.

Причиной гибели российского военного в городе Гюмри в Армении мог стать суицид. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, уточнив, что тело солдата было обнаружено в съемной квартире.

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