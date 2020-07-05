Ученые нашли витамин, который снизит риск заболеть коронавирусом

Солнечный свет является источником витамина D Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Витамин D, который человек получает из солнечного света, может снизить риски заражения коронавирусом. Об этом заявили сразу три авторитетные научные организации в Великобритании. Ученые отметили, что данных для таких выводов пока слишком мало, однако пренебрегать витамином не стоит.

Гипотезу о том, что витамин D может противодействовать коронавирусу, проверяли специалисты правительственной Научно-консультативной комиссии по питанию Великобритании, Национального института здравоохранения и ведущего научного органа страны — Лондонского королевского общества. Все они пришли к выводу, что для подтверждения предположения пока недостаточно оснований, однако гипотезу не отвергли.

«Люди, испытывающие недостаток витамина D, более подвержены заболеваниям дыхательных путей — а именно их в первую очередь поражает коронавирус», — цитирует Financial Times профессора иммунологии Чарльза Бэнгхэма. По мнению специалиста, недостаток витамина D может быть одной из причин, почему люди темного цвета кожи тяжелее переносят COVID-19: их кожа менее восприимчива к солнечному свету. Однако профессор медицины Университета Глазго Навид Саттар, изучивший 340 тысяч образцов крови заболевших COVID-19, не нашел связь между вирусом и количеством витамина D в крови.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в мире превысило 11 миллионов. В России выявлено 614,5 тысяч заболевших, напоминает агентство Nation News. Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что коронавирус в ходе мутаций может стать заразнее и потому еще опаснее, пишет «Ридус».

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