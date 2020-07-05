Карантин загнал россиян в депрессию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 июля — 207-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 117-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 11 миллионов и составляет 11 199 698 заболевших (+75 тысяч за ночь). Выздоровели 5 905 310 человек, скончались 528 953 инфицированных (+2950). На первом месте по числу зараженных находятся США (2 838 678), на втором — Бразилия (1 539 081), замыкает тройку Россия (673 564 заболевших).

Когда изобретут средство от коронавируса

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира. Лекарства тестировали с марта, в них приняли участия 4,5 тысячи пациентов. В результате эффективным оказался только ремдесивир.

В США рассчитывают, что вакцина от COVID появится задолго до конца года, а Индия планирует начать выпуск препарата уже в середине августа.

Ситуация в России

Коронавирус не собирается отступать. По мнению российского вирусолога Анатолия Альтштейна, агрессивность вируса снизится только через два-три года, а может быть, и больше. Врач отметил, что переходя от человека к человеку, COVID-19 приспосабливается к популяции, то есть меньше убивает. При этом вирус сохраняет способность распространяться дальше.

Несколько тысяч россиян, вернувшихся из-за рубежа, получили СМС от МИД. Их попросили вернуть излишки перечисленных денег. Отмечается, ведомство просит вернуть деньги у тех, кто прибыл в Россию из-за рубежа без уведомления.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к тому, что россияне перестали радоваться лету. Многие переживают так называемую депрессию «постковидного лета». Психолог заявила, что среди симптомов недуга — резкое снижение аппетита, отказ от прогулок, бессонница и плохое настроение на протяжении нескольких дней. Однако некоторые не утратили способность шутить. «Уральский пельмень» Мясников высмеял россиян из-за масок. Артист заметил, что многие пренебрегают масочным режимом: водители хранят средства защиты в бардачке автомобиля, некоторые носят их на подбородке, и надевают лишь по мере необходимости.

Ситуация в мире

Китай откажется от продажи живых птиц на рынках страны. Уточняется, что такое решение было принято в связи со вспышкой коронавируса, произошедшей в китайском Ухане.

Страны снова ужесточают карантинные меры. В Казахстане из-за напряженной обстановки с вирусом вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, не будут работать салоны красоты, фитнес-центры, объекты культуры, работа общественного транспорта будет ограничена, но авиасообщение между регионами сохранится. Зону жесткого карантина расширяют и в Азербайджане. Власти закрывают магазины и метро, улицы патрулируют полицейские и военные, людям без масок выписывают штрафы.

Что дальше?

Вторая волна коронавируса наступит в ноябре—декабре. Она может совпасть по времени с сезонной вспышкой ОРВИ. В таком случае врачи столкнутся с огромной проблемой: они должны будут научиться быстро отличать грипп и простуду от СOVID-19.

Однако вводить тотальный карантин не следует, уверен экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман. Он может разрушить систему здравоохранения и обязательно приведет к серьезному кризису. Достаточно кратковременных локальных ограничений. По словам профессора, жить в условиях новых волн коронавируса десяткам миллионов человек придется до появления безопасной вакцины от COVID-19. Он прогнозирует, что появится она не раньше следующего года.