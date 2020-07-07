Партия лекарства была куплена за счет окружного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса людям, которые контактировали с заболевшими. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

«Департаменту здравоохранения автономного округа выделены бюджетные ассигнования на приобретение лекарственных препаратов в целях медикаментозной профилактике заболевания контактных лиц из эпидемиологических очагов коронавирусной инфекции», — сообщила Комарова.

Директор окружного «Центра лекарственного мониторинга» Наталья Юрченко в разговоре с журналистом агентства заявила, что на покупку лекарстве было выделено порядка семи миллионов рублей. «На эти деньги будет закуплена партия из 25 тысяч упаковок „Грипферона“, который пока является единственным препаратом, который принимают в качестве профилактики от заболевания коронавирусом. Контракт будет заключен 8 июля, поставка товара должна произойти до следующего вторника и затем будем распределять в медицинские учреждения», — прокомментировала Юрченко.

Ранее URA.RU сообщало, что COVID-19 диагностирован у 10 873 югорчан. За последние сутки ХМАО оказался на втором месте среди российских регионов по количеству новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.