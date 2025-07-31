В Сургуте назначили нового военного комиссара

Новым военным комиссаром Сургута назначен полковник Александр Исак. Он уже приступил к исполнению обязанностей, хотя официальное представление в должности состоится на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.
«Он уже приступил к работе. Но официальное представление пройдет на следующей неделе», — рассказал источник агентства. И добавил, что прежний военком Андрей Калядин, возглавлявший комиссариат Сургута с 2018 года, пока остается работать и будет помогать Исаку осваиваться в новой должности.
Официально подтвердить информацию в военкомате города не удалось. В пресс-службе не ответили на звонок.
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