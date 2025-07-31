31 июля 2025

В Сургуте назначили нового военного комиссара

Полковник Исак назначен новым военным комиссаром Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Полковник Александр Исак назначен новым военным комиссаром Сургута
Полковник Александр Исак назначен новым военным комиссаром Сургута Фото:

Новым военным комиссаром Сургута назначен полковник Александр Исак. Он уже приступил к исполнению обязанностей, хотя официальное представление в должности состоится на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Он уже приступил к работе. Но официальное представление пройдет на следующей неделе», — рассказал источник агентства. И добавил, что прежний военком Андрей Калядин, возглавлявший комиссариат Сургута с 2018 года, пока остается работать и будет помогать Исаку осваиваться в новой должности.

Официально подтвердить информацию в военкомате города не удалось. В пресс-службе не ответили на звонок.

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Новым военным комиссаром Сургута назначен полковник Александр Исак. Он уже приступил к исполнению обязанностей, хотя официальное представление в должности состоится на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города. «Он уже приступил к работе. Но официальное представление пройдет на следующей неделе», — рассказал источник агентства. И добавил, что прежний военком Андрей Калядин, возглавлявший комиссариат Сургута с 2018 года, пока остается работать и будет помогать Исаку осваиваться в новой должности. Официально подтвердить информацию в военкомате города не удалось. В пресс-службе не ответили на звонок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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