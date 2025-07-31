В ХМАО бюджетник попался на взятках за фиктивное трудоустройство

В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника бюджетной организации, который, по версии следствия, брал деньги за фиктивное трудоустройство. Он оформил на работу водителя, который фактически не исполнял обязанности, и требовал с него большую часть от зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Подозреваемый в целях получения незаконного вознаграждения организовал фиктивное трудоустройство водителя, который фактически не оказывал услуги, и требовал от него взятку в размере 80–90% от суммы, предусмотренной трудовым договором, за подписание табеля учета рабочего времени», — уточнили в ведомстве.
Сумма незаконных выплат устанавливается. Следствие также проверяет, были ли другие случаи фиктивного трудоустройства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО также расследовалось крупное дело о мошенничестве при поставках оборудования для нефтедобывающих предприятий. Тогда генеральный директор коммерческой компании предоставлял поддельные документы и занижал объемы поставок, причинив ущерб на 170 миллионов рублей.
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