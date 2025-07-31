31 июля 2025

В ХМАО бюджетник попался на взятках за фиктивное трудоустройство

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО возбудили дело против бюджетника, который брал взятки за фиктивную работу
В ХМАО возбудили дело против бюджетника, который брал взятки за фиктивную работу Фото:

В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника бюджетной организации, который, по версии следствия, брал деньги за фиктивное трудоустройство. Он оформил на работу водителя, который фактически не исполнял обязанности, и требовал с него большую часть от зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Подозреваемый в целях получения незаконного вознаграждения организовал фиктивное трудоустройство водителя, который фактически не оказывал услуги, и требовал от него взятку в размере 80–90% от суммы, предусмотренной трудовым договором, за подписание табеля учета рабочего времени», — уточнили в ведомстве.

Сумма незаконных выплат устанавливается. Следствие также проверяет, были ли другие случаи фиктивного трудоустройства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО также расследовалось крупное дело о мошенничестве при поставках оборудования для нефтедобывающих предприятий. Тогда генеральный директор коммерческой компании предоставлял поддельные документы и занижал объемы поставок, причинив ущерб на 170 миллионов рублей.

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В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника бюджетной организации, который, по версии следствия, брал деньги за фиктивное трудоустройство. Он оформил на работу водителя, который фактически не исполнял обязанности, и требовал с него большую часть от зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «Подозреваемый в целях получения незаконного вознаграждения организовал фиктивное трудоустройство водителя, который фактически не оказывал услуги, и требовал от него взятку в размере 80–90% от суммы, предусмотренной трудовым договором, за подписание табеля учета рабочего времени», — уточнили в ведомстве. Сумма незаконных выплат устанавливается. Следствие также проверяет, были ли другие случаи фиктивного трудоустройства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО также расследовалось крупное дело о мошенничестве при поставках оборудования для нефтедобывающих предприятий. Тогда генеральный директор коммерческой компании предоставлял поддельные документы и занижал объемы поставок, причинив ущерб на 170 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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