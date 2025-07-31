31 июля 2025

Путин представил к госнаграде омбудсмена ХМАО

Омбудсмен ХМАО награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский омбудсмен Наталья Стребкова
Югорский омбудсмен Наталья Стребкова Фото:

Президент России Владимир Путин представил к государственной награде уполномоченного по правам человека в ХМАО Наталью Стребкову. Указ о ее награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени размещен на официальном сайте Кремля.

«Наградить: <...> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Стребкову Наталью Васильевну — уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — указано в публикации.

Медаль II степени получили нефтяники «РН-Юганскнефтегаза». Несколько лет назад омбудсмен была представлена к аналогичной награде II степени.

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Президент России Владимир Путин представил к государственной награде уполномоченного по правам человека в ХМАО Наталью Стребкову. Указ о ее награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени размещен на официальном сайте Кремля. «Наградить: <...> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Стребкову Наталью Васильевну — уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — указано в публикации. Медаль II степени получили нефтяники «РН-Юганскнефтегаза». Несколько лет назад омбудсмен была представлена к аналогичной награде II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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