Путин представил к госнаграде омбудсмена ХМАО

Президент России Владимир Путин представил к государственной награде уполномоченного по правам человека в ХМАО Наталью Стребкову. Указ о ее награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени размещен на официальном сайте Кремля.
«Наградить: <...> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Стребкову Наталью Васильевну — уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — указано в публикации.
Медаль II степени получили нефтяники «РН-Юганскнефтегаза». Несколько лет назад омбудсмен была представлена к аналогичной награде II степени.
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