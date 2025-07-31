31 июля 2025

Силовики оцепили центр Ханты-Мансийска из-за сообщения о минировании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске силовики перекрыли движение из-за сообщения о минировании торговых центров
В Ханты-Мансийске силовики перекрыли движение из-за сообщения о минировании торговых центров Фото:

В Ханты-Маснийске силовики перекрыли дорогу вокруг торговых центров «Гостиный двор» и «Небо» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Поступило сообщение о минировании. Проводится проверка», — сообщил источник.

В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.

В Ханты-Мансийске перекрыли движение из-за сообщений о минировании в торговых центрах
В Ханты-Мансийске перекрыли движение из-за сообщений о минировании в торговых центрах
Фото:

Ранее URA.RU писало, что суд в Пыть-Яхе обязал мать 13-летнего школьника выплатить более 100 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании школы. Подросток почти две недели отправлял на электронную почту учебного заведения письма с угрозой взрыва.

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В Ханты-Маснийске силовики перекрыли дорогу вокруг торговых центров «Гостиный двор» и «Небо» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Проводится проверка», — сообщил источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что суд в Пыть-Яхе обязал мать 13-летнего школьника выплатить более 100 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании школы. Подросток почти две недели отправлял на электронную почту учебного заведения письма с угрозой взрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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