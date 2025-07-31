В Ханты-Мансийске силовики перекрыли движение из-за сообщения о минировании торговых центров
В Ханты-Маснийске силовики перекрыли дорогу вокруг торговых центров «Гостиный двор» и «Небо» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Поступило сообщение о минировании. Проводится проверка», — сообщил источник.
В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.
В Ханты-Мансийске перекрыли движение из-за сообщений о минировании в торговых центрах
Ранее URA.RU писало, что суд в Пыть-Яхе обязал мать 13-летнего школьника выплатить более 100 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании школы. Подросток почти две недели отправлял на электронную почту учебного заведения письма с угрозой взрыва.
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