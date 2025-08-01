Горожане обратились к мэру Сургута Максиму Слепову с просьбой отремонтировать проезд возле здания на Комсомольском проспекте, 36/2. По словам жителей, участок дороги много лет находится в плохом состоянии, при этом является единственным подъездом к нескольким дворам — альтернативный маршрут по проезду Мунарева перекрыт из-за ремонта.
«Много лет проезд в убитом состоянии. Пару лет назад обновили асфальт на соседнем участке, но почему-то четко ограничили границу между новым покрытием и разбитым. Сейчас рядом идет строительство проезда Мунарева, техника буквально в сотне метров. Может, можно заодно сделать и этот участок?» — написали жители в комментариях к посту главы города в telegram-канале.
В администрации Сургута пояснили, что данный участок не состоит на балансе города и находится в частной собственности. «Сейчас прорабатываем вопрос с собственником для решения ситуации», — сообщили в мэрии.
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