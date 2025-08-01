Жители Сургута просят мэра отремонтировать заброшенный проезд. Фото

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Проезд многие годы находится в ужасном состоянии
Проезд многие годы находится в ужасном состоянии Фото:

Горожане обратились к мэру Сургута Максиму Слепову с просьбой отремонтировать проезд возле здания на Комсомольском проспекте, 36/2. По словам жителей, участок дороги много лет находится в плохом состоянии, при этом является единственным подъездом к нескольким дворам — альтернативный маршрут по проезду Мунарева перекрыт из-за ремонта.

«Много лет проезд в убитом состоянии. Пару лет назад обновили асфальт на соседнем участке, но почему-то четко ограничили границу между новым покрытием и разбитым. Сейчас рядом идет строительство проезда Мунарева, техника буквально в сотне метров. Может, можно заодно сделать и этот участок?» — написали жители в комментариях к посту главы города в telegram-канале.

В администрации Сургута пояснили, что данный участок не состоит на балансе города и находится в частной собственности. «Сейчас прорабатываем вопрос с собственником для решения ситуации», — сообщили в мэрии.

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Горожане обратились к мэру Сургута Максиму Слепову с просьбой отремонтировать проезд возле здания на Комсомольском проспекте, 36/2. По словам жителей, участок дороги много лет находится в плохом состоянии, при этом является единственным подъездом к нескольким дворам — альтернативный маршрут по проезду Мунарева перекрыт из-за ремонта. «Много лет проезд в убитом состоянии. Пару лет назад обновили асфальт на соседнем участке, но почему-то четко ограничили границу между новым покрытием и разбитым. Сейчас рядом идет строительство проезда Мунарева, техника буквально в сотне метров. Может, можно заодно сделать и этот участок?» — написали жители в комментариях к посту главы города в telegram-канале. В администрации Сургута пояснили, что данный участок не состоит на балансе города и находится в частной собственности. «Сейчас прорабатываем вопрос с собственником для решения ситуации», — сообщили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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