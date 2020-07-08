Всего в регионе на 8 июля зарегистрировано 14792 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

263 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 226 случаев заражения.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 282 человека. Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 8 июля зарегистрировано 14 792 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 166 пациентов оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимации, в том числе 58 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 120 пациентов с COVID-19.

Заместитель свердловского губернатора Павел Креков отметил, что в регионе сокращается количество бессимптомных больных, но в то же время увеличивается количество людей с симптомами. «Эпидемия идет уже достаточно длительное время и всегда в такой ситуации увеличивается количество больных средней степени тяжести и тяжелых, в том числе находящихся на ИВЛ. Мы не исключение. От общего количества всех зафиксированных пневмоний (около 40% связаны с COVID-19) степень тяжести больных в целом выше», — уточнил Креков.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).