Пермский край получил из Москвы маски и защитные костюмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 июля — 212-й день с момента выявления коронавируса и 122-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 707 301 инфицированных (+6 509 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 225 человек (+70 за сутки) вылечилось 3199 (+199) заразившихся, умер — 91 человек.

В Пермском крае проведено 257 тыс исследований на коронавирус за прошедшую неделю. В среднем в регионе проводилось 4,2 тыс исследований в день, информирует краевое управление Роспотребнадзора. По данным надзорного ведомства, в крае достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

У троих жителей Пермского края, прилетевших в Крым, диагностировали коронавирус. Заразившиеся — молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых , сообщается на сайте правительства города. Ранее аэропорт Перми сообщал, что полетные программы на российский юг возобновлены. Одним из самых популярных направлений стал Сочи.

Пермский край получил 27 тыс одноразовых костюмов, 2,6 млн медицинских масок и 192 аппарата для неинвазивной вентиляции легких «Бипап». Их направили в регион из Москвы в рамках благотворительности. Это уже вторая поставка из столицы. В общей сложности федеральный центр пожертвует краю 200 тыс костюмов и 5 млн масок. Средства индивидуальной защиты распределят между медицинскими и социальными организациями региона.

В Пермский край из федерального центра направлено 145 млн рублей. Средства предназначены для обеспечения занятости не менее 2 600 человек — трудоустройство безработных и организацию дополнительного временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Перечень работодателей, которые смогут воспользоваться федеральной поддержкой определит краевое правительство.

В Пермский край поступили новые машины скорой помощи: 20 автомобилей марки «Ford» и 9 — «Газель» . Класс автомобилей — «реанимобиль». Машины поступили на станции помощи Перми, Березников, Кунгура, Соликамска и Чусового. На следующей неделе еще 9 автомобилей будут направлены в семь территорий края.