10 июля 2020

Часть россиян могут заставить сделать вакцину от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Окончательного решения по этому вопросу пока не принято Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для россиян, которые находятся в группе риска, вакцина от коронавируса может стать обязательной. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сначала мы посмотрим за развитием эпидпроцесса, здесь еще решение, которое предстоит принять, какие группы населения будут группами риска, для которых эта прививка будет крайне важной, может быть, обязательной», — сказала Попова. Однако, по ее словам, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Ранее Попова заявила о том, что для детей должна быть создана специальная вакцина с особыми требованиями по безопасности. По ее словам, работа в этом направлении только начинается.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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