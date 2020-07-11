Часть россиян могут заставить сделать вакцину от COVID

Для россиян, которые находятся в группе риска, вакцина от коронавируса может стать обязательной. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сначала мы посмотрим за развитием эпидпроцесса, здесь еще решение, которое предстоит принять, какие группы населения будут группами риска, для которых эта прививка будет крайне важной, может быть, обязательной», — сказала Попова. Однако, по ее словам, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
Ранее Попова заявила о том, что для детей должна быть создана специальная вакцина с особыми требованиями по безопасности. По ее словам, работа в этом направлении только начинается.
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