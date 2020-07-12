Путин раскрыл, как относится к своим критикам

Владимир Путин негативно оценивает критику ради критики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин положительно относится к критике в свой адрес. Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Считаю своей обязанностью прислушаться к тому, что предлагается», — заявил президент. При этом к критике ради критики глава государства относится отрицательно. По его словам, оппозиционерам кажется, что они всегда предлагают решение лучше, чем действующая власть.

По его словам, выслушивание другой позиции является «законом развития любого общества». «Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты», — заключил Путин.

Ранее президент оспорил критику о том, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре, напоминает «Ридус». По словам Путина, президент после принятия поправок, напротив, отдает часть своих полномочий парламенту. При этом предыдущие сроки Владимира Путина в дальнейшем учитываться не будут, и он снова сможет избираться на два срока.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.