Голикова высказалась об открытии границ

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, голикова татьяна, портрет, добро
Авиационные власти готовят отчет правительству по переговорам с другими странами Фото: Владимир Андреев
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В ближайшее время авиационные компании предоставят россиянам информацию о возобновлении международных перелетов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям на принципах взаимности», — цитирует Голикову Life. Отчет по переговорам с другими странами авиационные власти должны предоставить правительству России.

Чартерные рейсы за границу были отменены в конце марта из-за пандемии коронавируса. Голикова заявляла, что Россия готова к возобновлению авиасообщений с 15 июля со странами, в которых прирост числа заразившихся за сутки не превышает 1%. Однако туроператоры ожидают, что границы откроют в лучшем случае в конце сентября. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям — это декабрь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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