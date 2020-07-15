Голикова высказалась об открытии границ

В ближайшее время авиационные компании предоставят россиянам информацию о возобновлении международных перелетов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям на принципах взаимности», — цитирует Голикову
Чартерные рейсы за границу были отменены в конце марта из-за пандемии коронавируса. Голикова заявляла, что Россия готова к возобновлению авиасообщений с 15 июля со странами, в которых прирост числа заразившихся за сутки не превышает 1%. Однако туроператоры ожидают, что границы откроют в лучшем случае в конце сентября. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям — это декабрь.
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