Глава ХМАО на всю страну рассказала о причинах пожаров в регионе

По мнению губернатора, в части лесных пожаров виноваты местные жители Фото: Вадим Белов

В части лесных пожаров в ХМАО виноваты местные жители. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала в прямом эфире телеканалу «Россия 242, отвечая на вопросы о ситуации с пожарами в регионе.

«Мы связываем это [лесные пожары — ред.] и с погодными условиями, но и человеческий фактор, об этом и министр [по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев — ред.] вчера сказал, основываясь на данных космического наблюдения. Да мы и сами понимаем, что в таких точках, как городские леса — это точно человеческий фактор. В связи с этим все специалисты, которые занимаются контролем ситуации, сейчас занимаются тем, что устанавливают причины», — сказала Комарова.

Речь идет прежде всего о так называемых «городских лесах» рядом с Югорском и Советским, где жители задыхались от запаха гари в собственных квартирах. Там лес горел в нескольких километрах от населенного пункта, но пожарным и волонтерам из числа местных жителей удалось не допустить распространение огня в город. Всего же в ХМАО действует 25 лесных пожаров на территории Кондинского, Березовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Площадь охваченного огнем леса — более 14 тысяч гектаров. В свою очередь, следственное управление следственного комитета России по ХМАО уже начало проверку действий чиновников, которые должны были не допустить пожары, а также тех, кто отвечает за их ликвидацию.

Ранее URA.RU писало, что для оценки ситуации с лесными пожарами, регион посещали главы МЧС России Евгений Зиничев Минприроды Дмитрий Кобылкин, которые высоко оценили степень готовности всех служб, добавив, что региону не требуется со стороны.