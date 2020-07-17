Следственный комитет проверит чиновников из-за пожаров в ХМАО

14 июля из-за пожаров в ХМАО был объявлен режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет по ХМАО начал процессуальную проверку по фактам распространения лесных пожаров. Об этом указано на официальном сайте ведомства. Инсайдер URA.RU сообщил, кого из чиновников проверят в первую очередь.

«Следователи проверяют правильность, полноту и своевременность действий должностных лиц, в обязанности которых входит принятие мер по недопущению возгорания и распространения огня, а также ликвидации лесных пожаров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает региональное управление СК.

Там заявили, что причиной распространения огня на большой территории стало повторное возгорание скрытых тлеющих очагов, оставшихся после ликвидации пожаров, произошедших накануне. Инсайдер агентства, знакомый с ситуацией, считает, что из-за этого у следственного комитета появилось немало вопросов к ведомству начальника ГУ МЧС России по ХМАО Петру Кугую.

Ранее агентство писало о том, что 14 июля на территории ХМАО из-за пожаров был объявлен режим ЧС. Для оценки ситуации в регионе туда выезжали федеральные чиновники. В том числе, глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Они провели совещание с губернатором Югры Натальей Комаровой и совершили облет проблемных территорий.