19 июля 2020

Выяснилось, откуда коронавирус проник в Россию. Это не Китай

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Исследование Сколтеха доказывает, что коронавирус в Россию завезли как минимум 67 независимых носителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус попал в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. Об этом заявили в Сколковском институте науки и технологий.

«Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — цитирует РИА «Новости» исследование Сколтеха. Отмечается, что в Россию вирус завезли как минимум 67 независимых носителей. Эти носители создали разнообразие вируса, и сейчас в России есть по меньшей мере девять вариантов COVID-19.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что коронавирус завезли в Пекин из Европы. Скорее всего, речь идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку, добавил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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