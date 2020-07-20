Коронавирус попал в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. Об этом заявили в Сколковском институте науки и технологий.
«Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — цитирует РИА «Новости» исследование Сколтеха. Отмечается, что в Россию вирус завезли как минимум 67 независимых носителей. Эти носители создали разнообразие вируса, и сейчас в России есть по меньшей мере девять вариантов COVID-19.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что коронавирус завезли в Пекин из Европы. Скорее всего, речь идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку, добавил эксперт.
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