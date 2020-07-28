В Курганской области новый рекорд по коронавирусу

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и некоторых районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 28 июля подтвердились 37 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело — 84 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб. За день в области выписали по выздоровлению самое большое количество людей, которые болели COVID-19. Прошлый рекорд был установлен 24 июля. Тогда выздоровело 75 человек.

«На 28 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 37 новых случаев COVID-19. <…> По выздоровлению за последние сутки выписаны 84 человека», — говорится в сообщении оперштаба. Семь заразившихся обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном Сафакулевском, Шумихинском районах и Шадринске.

В регионе с начала эпидемии всего заболели 2163 человека. Из них: 1439 человек выздоровело, девять — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Режим самоизоляции в Курганской области ввели с 1 апреля из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.