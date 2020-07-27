Гидрометцентр предупредил об опасном солнце и резком похолодании

Жителям европейской части России пообещали похолодание Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ближайшее время сразу в нескольких регионах России синоптики прогнозируют опасное ультрафиолетовое излучение, а также резкое снижение температуры воздуха. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Также, по его словам, опасное солнечное излучение ожидается в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье. При столь высоком индексе высока вероятность солнечных ударов и ожоги кожи. Что касается похолодания, 31 июля в центре европейской части России температура понизится на шесть-семь градусов.

«Самый теплый день недели будет в центре России в среду. Температура будет стремиться к 30-градусной отметке, будет 27-29 градусов. Затем начнется понижение давления, и температура тоже резко снизится на шесть-семь градусов уже 31 июля, и нас ожидает прохладное начало августа», — сказал эксперт в беседе с РИА «Новости».