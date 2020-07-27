Строители из ХМАО девять лет пытаются вернуть долги по зарплате

Долги перед работниками составляют миллионы рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшие работники строительных компаний «Инициатива» и «Монолитстрой» из Радужного с 2012 года добиваются погашения долгов по зарплате. Их жалобы уже дошли до Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а после обращений на прямую линию с главой государства Владимиром Путиным к делу подключилась генеральная прокуратура. Об этом URA.RU сообщил один из пострадавших Курбанали Адуков.

По его словам, компании занимались в Радужном строительством социальных объектов. Однако с 2012 года финансовое положение фирм, где учредителем являлся один и тот же предприниматель, стало ухудшаться и появились долги по заработной плате перед своими рабочими. «С тех пор мы и пытаемся получить заработанные нами деньги, речь идет примерно о 70 работниках обеих фирм. На руководства организаций возбуждались уголовные дела о невыплате зарплаты. Но исходом вмешательства правоохранительных органов мы пока недовольны», — заявил Адуков.

Связаться с представителями компаний «Инициатива» и «Монолитстрой» URA.RU на момент публикации материала не удалось. Согласно данным электронной системы «Сбис-онлайн», обе фирмы признаны банкротами. В пресс-службе прокуратуры ХМАО заявили, что сейчас идет очередная проверка всех обстоятельств этого дела, которая продлится до 29 июля. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в ответе Адукову написал, что указанные факты будут «внимательно изучены».

Ранее URA.RU сообщало о проблемах строительной отрасли в ХМАО, в результате чего перед работниками фирм и налоговыми органами возникали долги. В июне стало известно о возбуждении уголовного дела против директора компании «ВНСС» Михаила Сергеева. Следствие считает, что своими действиями он скрыл от налоговой инспекции порядка 80 миллионов рублей.