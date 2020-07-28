27 июля 2020

В Госдуме заподозрили торговые сети в антисанитарии. В списке — «Магнит», «Дикси», «Пятерочка»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Роспотребнадзор пришла жалоба на торговые сети Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупные российские торговые сети заподозрили в систематических нарушениях санитарного и экологического законодательства. Об этом говорится в обращении депутата Госдумы Юрия Волкова в Роспотребнадзор.

«Заявитель указывает на факт нарушения требований в сфере обращения с отходами предприятиями розничной и оптовой торговли, торговыми сетями (АО „Тандер“ (сеть „Магнит“), АО „Дикси ЮГ“ (сеть „Дикси“), X5 Retail Group (сети „Пятерочка“ и „Перекресток“)», — приводил газета «Известия» выдержку из письма Волкова, который ссылается на данные ассоциации «Лига переработчиков макулатуры».

По словам парламентария, в результате деятельности указанных компаний образуются отходы картонной и бумажной упаковки товаров, которые перевозятся до распределительных центров на неспециализированном транспорте, задействованном в доставке продуктов. Кроме того, как отмечается, такие отходы якобы хранятся вместе с продуктами питания и предметами личной гигиены.

В Минпромторге РФ изданию объяснили, что нарушение торговыми сетями санитарно-эпидемиологического законодательства могут привести к распространению животных-вредителей, вредных бактерий и грибков в магазинах. На момент публикации материала перечисленные компании не ответили журналистам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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