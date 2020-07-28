Тюмень накрыло смогом из-за лесных пожаров
На рынках Тюмени обнаружили ягоды с превышением концентрации нитратов — лесные пожары накрыли Тюмень смогом — в Тобольске на двух предприятиях выявили очаги коронавируса — тюменскую компанию оштрафовали на миллион рублей. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:
Тюменцы пожаловались на ядовитые ягоды из Киргизии
- Жители области обратили внимание на то, что в регион везут тонны клубники и малины сомнительного качества из Киргизии. По их словам, ягоды продают дешевле, чем на местных рынках, и содержание нитратов в них превышает норму в разы.
В области продолжаются лесные пожары, смогом накрыло Тюмень
- За последние сутки в регионе тушили тринадцать лесных пожаров. В трех очагах Уватского района над локализацией пожара работали 99 человек. Однако причиной нависшего над Тюменью смога власти называют дым, пришедший в регион из Югры и Свердловской области.
На двух тобольских госпредприятиях выявили очаги коронавируса
- Сотрудники тобольских двух госпредприятий опасаются вспышки коронавируса в коллективах из-за двух выявленных случаев заражения инфекцией. По их словам, заболевшие коллеги, несмотря на признаки инфекции, ходили на работу вплоть до получения ими положительного результата на COVID-19.
Тюменскую компанию оштрафовали на миллион рублей за подкуп пристава
- В Тюмени клининговое предприятие оштрафовали на один миллион рублей за попытку подкупа судебного пристава, который требовал уплатить долг в 47 тысяч рублей. Гендиректор компании попробовала решить проблему с помощью взятки в 14 тысяч рублей.