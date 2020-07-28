Тюмень накрыло смогом из-за лесных пожаров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На рынках Тюмени обнаружили ягоды с превышением концентрации нитратов — лесные пожары накрыли Тюмень смогом — в Тобольске на двух предприятиях выявили очаги коронавируса — тюменскую компанию оштрафовали на миллион рублей. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

Тюменцы пожаловались на ядовитые ягоды из Киргизии

Жители области обратили внимание на то, что в регион везут тонны клубники и малины сомнительного качества из Киргизии. По их словам, ягоды продают дешевле, чем на местных рынках, и содержание нитратов в них превышает норму в разы.

В области продолжаются лесные пожары, смогом накрыло Тюмень

За последние сутки в регионе тушили тринадцать лесных пожаров. В трех очагах Уватского района над локализацией пожара работали 99 человек. Однако причиной нависшего над Тюменью смога власти называют дым, пришедший в регион из Югры и Свердловской области.

На двух тобольских госпредприятиях выявили очаги коронавируса

Сотрудники тобольских двух госпредприятий опасаются вспышки коронавируса в коллективах из-за двух выявленных случаев заражения инфекцией. По их словам, заболевшие коллеги, несмотря на признаки инфекции, ходили на работу вплоть до получения ими положительного результата на COVID-19.

Тюменскую компанию оштрафовали на миллион рублей за подкуп пристава