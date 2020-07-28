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Самое актуальное в Тюменской области на 28 июля. На рынках нашли опасные ягоды, Тюмень накрыло смогом из соседних регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Тюмень, город тюмень, смог, высотное здание
Тюмень накрыло смогом из-за лесных пожаров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На рынках Тюмени обнаружили ягоды с превышением концентрации нитратов — лесные пожары накрыли Тюмень смогом — в Тобольске на двух предприятиях выявили очаги коронавируса — тюменскую компанию оштрафовали на миллион рублей. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

Тюменцы пожаловались на ядовитые ягоды из Киргизии

В области продолжаются лесные пожары, смогом накрыло Тюмень

  • За последние сутки в регионе тушили тринадцать лесных пожаров. В трех очагах Уватского района над локализацией пожара работали 99 человек. Однако причиной нависшего над Тюменью смога власти называют дым, пришедший в регион из Югры и Свердловской области.

На двух тобольских госпредприятиях выявили очаги коронавируса

Тюменскую компанию оштрафовали на миллион рублей за подкуп пристава

  • В Тюмени клининговое предприятие оштрафовали на один миллион рублей за попытку подкупа судебного пристава, который требовал уплатить долг в 47 тысяч рублей. Гендиректор компании попробовала решить проблему с помощью взятки в 14 тысяч рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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