Минфин РФ хочет урезать финансирование «Роскосмоса»

Финансирование космических программ может быть сокращено на 60 млрд рублей в 2021—2023 годах. Это следует из разработанного Минфином РФ документа «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на указанные годы.
Как говорится в приложении, касающемся космических программ, на протяжении ближайших трех лет расходы будут сокращаться примерно на 20 млрд рублей. Например, в 2021 году траты на «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности» могут уменьшиться на 1,7 млрд рублей, а в 2022 и 2023-м — еще на 1,266 млрд в каждый. «В рамках этой подпрограммы, по словам источника в космической отрасли, финансируется, в частности, создание новых ракет-носителей и создание передовых космических технологий», — пишет газета «Ведомости».
Финансирование программы, которая предполагает строительство второй очереди космодрома «Восточный», наоборот, увеличится на 5,8 млрд в 2021 году, сократится на 9,9 млрд в 2022-м и не изменится в 2023-м. На том же уровне сохранятся расходы на «Поддержание, развитие и использование системы „Глонасс“» и на Федеральную космическую программу на 2016—2025 годы. Она является основной для «Роскосмоса», поскольку в нее входят пилотируемая космонавтика, научные программы, дистанционное зондирование Земли и другие проекты. При этом чиновник одного из ведомств в беседе с изданием заявил, что указанный документ министерства еще не завершен, однако сокращение финансирования вызвано «ухудшением экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса».
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