Челябинец, расстрелявший бизнесмена, получил минимальный срок

Суд признал, что выстрел был случайным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Златоуста (Челябинская область) Илья Каменев, убивший в сентябре 2019 года своего земляка Давида Худояна, приговорен к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение принял 4 августа Златоустовский городской суд. Как сообщает пресс-служба суда, подсудимый взят под стражу после вынесения приговора.

«Подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Свою вину он признал и раскаялся, — сообщает пресс-служба суда. — Суд учел совокупность обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, личность подсудимого, и счел справедливым назначить подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». Мать погибшего подавала иск о возмещении морального вреда. Суд удовлетворил иск частично. Каменев должен выплатить женщине один миллион рублей. Приговор может быть обжалован.

Трагический инцидент произошел 1 сентября 2019 года. Рано утром 2 сентября в городскую больницу привезли истекающего кровью Худояна — у него было ранение в живот. Медики оказались бессильны. Погибший был представителем известной в Златоусте семьи, чей бизнес связан со строительством и торговлей хлебом. Брат погибшего является чемпионом России по боксу. В розыск после убийства объявили двух жителей Златоуста, которые в ту ночь находились в одной компании с Худояном. Один их них, Каменев, позже добровольно сдался полиции.

Изначально убийство квалифицировалось как преднамеренное. Каменев заявил, что произвол выстрел случайно. Свидетели подтвердили, что убийство было непреднамеренным. Ранее Каменев уже был судим — за угон автомобиля, управление автомобилем в нетрезвом виде и нанесение тяжких телесных повреждений.