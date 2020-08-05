Суд не признал потерпевшей жену жертвы ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства гражданской жены погибшего Сергея Захарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Гражданскую жену Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Ирину Стрехову отказались признавать потерпевшей по этому делу. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

«Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства», — пишет «Интерфакс». Там уточнили, что в суде представитель Стреховой просил признать свою подопечную потерпевшей. На заседании гражданская жена Захарова заявила, что без погибшего сложно доказать, что они были близки.

Сегодня, 9 августа, в Пресненском суде Москвы началось первое заседание, посвященное делу Михаила Ефремова, по существу, пишет «Утро.ру». Во время заседания гособвинение заявило о том, что перед аварией актер превысил скорость на 25 километров в час. Ефремов также отказался признавать вину, так как он ничего не помнит о той ночи, передает VSE42.ru. Дело рассматривает судья Елена Абрамова, которая выносила приговор оскандалившимся футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, уточняет РАПСИ.

8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada, пишет RT. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров позже скончался в больнице.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.