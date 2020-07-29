Ефремов заявил в суде, что он не актер, а частный предприниматель

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер чувствует себя нормально
новость из сюжетаДТП с участием актера Михаила Ефремова
Обвиняемый в ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов в суде заявил, что он является не актером, а индивидуальным предпринимателем. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
«Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель», — цитирует Добровинского ТАСС. Адвокат добавил, что актер находится в нормальном состоянии.
Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. По информации RT, 8 июня в центре Москвы актер в алкогольном опьянении на своем автомобиле выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. В результате инцидента погиб водитель фургона.
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