Ефремов заявил в суде, что он не актер, а частный предприниматель

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Спектакль
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер чувствует себя нормально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Обвиняемый в ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов в суде заявил, что он является не актером, а индивидуальным предпринимателем. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель», — цитирует Добровинского ТАСС. Адвокат добавил, что актер находится в нормальном состоянии.

Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. По информации RT, 8 июня в центре Москвы актер в алкогольном опьянении на своем автомобиле выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. В результате инцидента погиб водитель фургона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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