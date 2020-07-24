Судебный процесс над Михаилом Ефремовым начнется в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подала в суд на следователя. Женщина считает, что он плохо выполняет свою работу.

«Никем не признанная из родственников погибшего гражданская жена Ирина подала в суд на следователя», — передает «Пятый канал». До этого следователь отказался признавать женщину потерпевшей, так как она не являлась законной женой погибшего.

Комментируя желание гражданской жены Захарова быть потерпевшей и претендовать на компенсацию, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев напомнил, что в законе не существует понятия «гражданская жена» и женщина является просто сожительницей. В связи с этим Пашаев сыронизировал и предположил, что тоже попросит «что-нибудь» у Ефремова.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 8 июня. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов раскаивался и был отправлен под домашний арест до 9 августа. Потерпевшими по делу были признаны трое — сын и брат Захарова, а также его вдова.