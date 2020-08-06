Число жертв коронавируса в РФ приблизилось к 15 тысячам человек

В России растет число заболевших COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявлено 5 267 больных коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении штаба. За сутки умерли 116 человек, выздоровели 7 331. Днем ранее было выявлено 5 204 заболевших за сутки.

Лидером по числу новых заражений остается Москва (+684). Второе место занимает Свердловская область (+183), третье — ХМАО (+160). Прирост заболевших зафиксирован и в других регионах УрФО: Челябинской области (+92), ЯНАО (+96), Тюменской области (+80), Пермском крае (+69) и Курганской области (+28).

На сегодняшний день всего в России 871 894 заболевших коронавирусом. Умерли 14 606 человек, выздороветь удалось 676 357 инфицированным.

Ранее в разговоре с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество теперь всегда будет жить с коронавирусной инфекцией, поэтому не нужно реагировать на каждую вспышку заболеваемости. По его мнению, разработанная вакцина от коронавируса будет защищать от тяжелого течения инфекции, но вряд ли изменит что-то кардинально. Вместе с тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что идеальное лекарство от COVID-19 может никогда не появиться, пишет «Дни.ру».

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