Телеведущий предупредил, что коронавирус теперь останется навсегда Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человечество теперь всегда будет жить с коронавирусной инфекцией, поэтому не нужно реагировать на каждую вспышку заболеваемости. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

С 1 августа Россия открыла международное авиасообщение. Через несколько дней на курортах в Турции случился всплеск коронавируса. Одной из причин министр здравоохранения Фахреттин Коджи назвал празднование Курбан-байрама. А доктор Мясников подчеркнул, что больше случаев COVID-19 всегда будет там, где много людей.

«Чисто арифметически там, где больше людей, будут выше шансы инфицированности. Сам по себе коронавирус не должен волновать, должны волновать случаи тяжелые. Я не вижу здесь поводов для паники. С этим вирусом мы будем жить всегда, поэтому на каждый всплеск реагировать не надо», — советует врач.

Телеведущий добавил, что вакцина от коронавируса будет защищать от тяжелого течения инфекции, но вряд ли изменит что-то кардинально. Поэтому каждый для себя должен решить, стоит ли лететь на морской курорт или оставаться дома — всегда есть риск заразиться COVID-19, резюмирует доктор.

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