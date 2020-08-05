Челябинск примет первое с начала пандемии массовое мероприятие

В Челябинске готовятся принять спортсменов со всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске с 8 по 13 сентября пройдет Чемпионат России по легкой атлетике. Об этом говорится в сообщении Всероссийской спортивной федерации легкой атлетике. Это первое массовое мероприятие, которое может состояться в Челябинске с начала пандемии по коронавирусу.

«Столица Южного Урала примет главный старт сезона 8 сентября. Программа рассчитана на четыре соревновательных дня, — говорится в сообщении. — На 28—29 сентября в Челябинске намечено проведение первенства УрФО». Планировалось, что соревнования пройдут в Чебоксарах в начале лета, но из-за пандемии их перенесли на осень в Челябинске.

В сообщении уточняется, что «окончательное решение будет принято только после одобрения регионального отделения Роспотребнадзора». В пресс-службе губернатора Алексея Текслера также отметили, что многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки. «В области пока массовые мероприятия запрещены, — напомнили URA.RU в пресс-службе. — Если ситуация позволит и решение по проведению чемпионата будет принято, власти сделают все, чтобы обеспечить безопасность участников».

На сайте федерации выложен регламент проведения соревнований в условиях пандемии. Участники должны иметь справки об отсутствии COVID-19. Перед соревнованиями всем будут измерять температуру. Торжественные церемонии, включая награждение, должны проводиться без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции.