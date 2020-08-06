Названы сроки начала массовой вакцинации свердловчан

Прививка поможет избежать наложения гриппа и коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация свердловчан от сезонного гриппа начнется с 20 августа 2020 года. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга по итогам коронавирусного штаба, передает корреспондент URA.RU

«В этом году придут не те штаммы гриппа, которые были в прошлом году, неизвестные. Поэтому нужно готовиться к другим составляющим вакцины. Наша задача в 20 числах августа, когда начнут поступать вакцины, сразу начать вакцинацию: вначале детей, потом организованные коллективы, работающие предприятия, пожилых людей. Потому что совмещение двух инфекций — это гремучая смесь. И тут наши диванные разговоры о том, что нужно-не нужно, когда начнутся — не дай бог! — летальные исходы, не помогут», — прокомментировал Павел Креков. Он сообщил, что в сентябре помимо прививочных пунктов в больницах планируется развернуть мобильные пункты для проведения вакцинации.

В целом, отметил замгубернатора, ситуация с заболеваемостью стабилизируется: ежедневно высвобождается 1-2% коек в больницах, количество проходящих лечение на дому в последние две недели упало в два раза — с 4 до 2 тысяч человек.