НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд руб за год

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в течение этого года выплатят своим клиентам свыше 20 млрд рублей. Это касается пенсионеров, кто имеет право в НПФ на пожизненные или срочные пенсии., а также наследников умерших стариков.
Выплаты клиентам частных фондов выросли почти в 3,5 раза, при этом их среднегодовой рост составлял 27%. В первом полугодии НПФ уже выплатили застрахованным лицам и их правопреемникам около 9,5 млрд рублей, пишет «
Основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов полагает, что рост платежей, а также значительное вознаграждение, взимаемое НПФ за управление, приведут к стагнации общего объема пенсионных накоплений до 2022 года. «Можно предположить, что из-за увеличивающихся выплат, а также из-за вознаграждений, взимаемых НПФ, объем скопленных фондами пенсионных накоплений будет стагнировать до 2022 года». — считает специалист.
В прошлом году. по данным «Коммерсанта», НПФ совершили единовременно около 72% на общую сумму 13,4 млрд рублей. наследникам было перечислено 23% от всех выплат НПФ — это примерно 4,3 млрд рублей, пожизненные выплаты составили лишь 4% платежей, а срочные — чуть больше 1%.
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