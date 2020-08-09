Военные из ЦВО украли в части радиоаппаратуру на 13 млн

Военные воровали драгметаллы из передвижных радиостанций Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники УФСБ пресекли кражу оборудования в 59-й бригаде управления ЦВО, дислоцирующейся в городе Верхняя Пышма (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области

«Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ 4. „кража, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере“ возбуждено в отношении командира первого взвода связи передающих радиоустройств радиороты первого батальона связи 59 бригады в звании старшего лейтенанта и сержанта контрактной службы, техника батальона связи транспортной сети 59 бригады», — сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области.

По данным следствия, военные «осуществляли хищение плат и блоков управления радиорелейных станций Р-419МП, содержащих драгоценные металлы». Старший лейтенант и сержант причинили министерству обороны ущерб на 13 миллионов рублей. Вынесение приговора военнослущажим ожидается в сентября 2020 года.

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