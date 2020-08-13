Экс-чиновница из ХМАО обвинила власти в давлении на выборах

Должность заместителя главы Ляминой, которую занимала Елена Шородок, была сокращена Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Бывший заместитель главы Ляминой Елена Шородок отказалась от участия в выборах главы поселка из-за давления властей. Об этом URA.RU сообщила сама несостоявшийся кандидат.

По словам женщины, она принимала участие в праймериз «Единой России», но победу одержал другой кандидат. Тогда она решила участвовать в выборах от ЛДПР. «Об этих планах стало известно властям. Мне предлагали должность в районном ресурсном информационном центре специалистом по НКО. При условии, что сама не пойду на выборы и буду помогать кандидату от партии власти. Однако я отказалась», — рассказала Шородок.

После этого, как утверждает бывший замглавы Ляминой, ей дали понять, что в случае победы на выборах от ЛДПР, у нее могут возникнуть проблемы. «Угрозы я расценила реально, у нас на глазах был Сытомино, когда главой стал не тот (Экс-глава Сытомино от КПРФ Вячеслав Парначев досрочно покинул свой пост, затем на него было возбуждено уголовное дело — прим.ред)», — написала у себя в аккаунте в соцсетях Шородок. После такого общения, у экс-чиновницы случился гипертонический криз и она отказалась от участия в выборах.

В администрации Сургутского района заявили, что мэрия к этой ситуации отношения не имеет. «Скорее всего — это очередная инсинуация, которые часто возникают в предвыборный период», — прокомментировали в пресс-службе муниципалитета.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 13 сентября пройдут местные выборы в 10 территориях. Среди них есть поселки Сургутского района Лямина и Сытомино, где жители будут избирать новых глав.