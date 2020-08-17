Работодатели задолжали россиянам миллиарды

Работодатели задолжали россиянам 2,2 млрд рублей, за год показатель снизился на 17,5 млн. Такие данные приводит Росстат.
«Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2020 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 967,5 млн рублей (44,5%), в 2019 году — 481,8 млн рублей (22,1%), в 2018 году и ранее — 727,4 млн рублей (33,4%)», — передает данные Росстата «Российская газета».
При этом отмечается, что менее 1% работников имели проблемы со своевременным получением зарплат. 49% долга приходится на промышленные предприятия, 18% — на компании по добыче полезных ископаемых, 13% — на строительные фирмы. Еще 7% задолженности образовалось в транспортных компаниях, 5% — в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках.
Ранее сообщалось, что россияне завалили трудовые инспекции жалобами. Более трети жалоб 32% — связано с увольнениями. Граждане сетовали на незаконные увольнения, невыплату расчета, невыдачу трудовой книжки. На втором месте — проблемы с зарплатами. На их задержку и неполные выплаты пожаловались 30%. Далее следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, а также проблемами с регистрацией на бирже труда.
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