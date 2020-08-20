Эсеры раскрыли, почему Гартунг не пошел в челябинские губернаторы

Лидер фракции «Справедливой России» в заксобрании Челябинской области Ольга Мухометьярова заявила, что партия не выдвигала в губернаторы своего лидера Валерия Гартунга или других членов из-за того, что они не смогли бы пройти муниципальный фильтр. А просить «Единую Россию» помочь не стали, заявила депутат на дебатах участников кампании в ЗСО на телеканале ОТВ.
«В прошлом году на выборах губернатора „СР“ не хватало ресурсов муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра — у нас было около 165 депутатов вместо 265 необходимых. Не стали просить правительство, чтобы депутаты от „ЕР“ помогли. Мы пошли другим путем. Наращиваем число муниципальных депутатов на нынешних муниципальных выборах, чтобы в следующий раз пройти фильтр», — объяснила она после эфира корреспонденту URA.RU.
Во время дебатов лидер регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев возразил оппонентке. «Я боролся на выборах. Никто не помогал, сам собрал подписи в поддержку выдвижения. Если есть доказательства, что мешают или помогают с прохождением муниципального фильтра, нужно предоставить доказательства», — сказал он.
В каждых из трех дебатов участвует по три представителя от девяти партий. Уже прошли по две волны дебатов. «Единую Россию» представляли Марина Поддубная и Олег Гербер, партию «За правду» — Дмитрий Довбня, «Зеленую альтернативу» — Карен Даллакян и София Гудим, КПРФ — Игорь Егоров, ЛДПР — Лана Сухарева и Константин Киреев, «Партию пенсионеров» — Степан Фирстов, «Партию роста» — Валихан Тургумбаев, «Родину» — Сергей Смышляев, «Справедливую Россию» — Ольга Мухометьярова.
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