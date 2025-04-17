Пробка на челябинской трассе М-5 сократилась до 20 километров

В Челябинской области гигантский затор на федеральной трассе М-5 «Урал», растянувшийся от поворота на Юрюзань до границы с республикой Башкортостан, сократился до 20 километров. Об этом сообщил заместитель начальника регионального Управления Госавтоинспекции Николай Косарев, передает корреспондент URA.RU.
«Самый проблемный участок по времени занимает меньше времени, чем вчера. Накануне пробка была 100 километров, сегодня уже 20 километров», — сообщил Косарев, передает корреспондент URA.RU.
Дорожные работы на участках трассы, где необходимо ликвидировать дефекты, теперь ведутся круглосуточно, сообщил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Круглосуточный режим работы поможет сократить время ликвидации этих дефектов. Впереди майские праздники, когда мобильность населения кратно возрастет. Основная задача сейчас — снять проблемы около Сима, чтобы подобных ситуаций с пробками не допустить», — пояснил Муравьев.
Он также отметил, что принятые накануне меры помогли переломить ситуацию. «Такая ситуация является критической, и предпринятые ведомствами оперативные меры позволили ситуацию переломить. Благодарим миндортранс и ГАИ за оперативное создание маршрутов объезда для легковых автомобилей», — добавил Муравьев.
В Челябинской области с начала недели федеральная трасса М-5 «Урал» встала в гигантскую пробку из-за масштабного ремонта дороги и увеличения трафика по ней. Максимальная длина затора достигала 110 километров. Автомобилисты были вынуждены проводить сутки в пробке. Вся информация о пробке на трассе М-5 от Аши до Усть-Катава собрана в сюжете на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!