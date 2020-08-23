Водоканал Екатеринбурга требует с Минспорта РФ 100 млн рублей

«Екатеринбург Арену» реконструировали к ЧМ по футболу в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский МУП «Водоканал» подал в суд иск на Минспорта РФ из-за неплатежей за «Екатеринбург Арену». Соответствующая запись появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма исковых требований составляет 97,2 миллиона рублей. Судья Марина Артепалихина оставила дело без движения до выяснения обстоятельств, послуживших основанием для составления искового заявления. «Водоканалу» предоставлен срок до 17 сентября для устранения недостатков. В ответ на это МУП направил в суд ходатайство о присоединении к иску дополнительных материалов.

Как сообщили URA.RU в самом «Водоканале», иск связан с задолженностью федерального министерства за подключение «Екатеринбург Арены» к сетям водоснабжения и водоотведения после реконструкции к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Получить комментарии руководства. Получить комментарии в Минспорта РФ не удалось.