15 декабря 2024

Спикер заксо Бабушкина познакомилась с донецким преемником Жоги. Фото

Спикер заксо Бабушкина и глава Народного совета ДНР заключили соглашение
© Служба новостей «URA.RU»
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Восьмой общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, бабушкина людмила
Свердловские парламентарии поделятся опытом с коллегами из ДНР Фото:

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и Константин Кузьмин, который недавно сменил Артема Жогу (полпред президента РФ в УрФО) на посту главы Народного совета ДНР, 16 декабря подписали межпарламентское соглашение. Церемония прошла в рамках президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании, рассказала Бабушкина в своем telegram-канале.

«Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами налажено еще с 2022 года. За это время выстроена эффективная работа парламентариев Свердловской области с общественниками и руководством города Макеевки и ДНР. Наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру в республике; мы ежеквартально направляем грузы с гуманитарной помощью, в том числе с вещами для повседневной жизни и подготовкой к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей», — отметила Бабушкина.

По словам парламентария, она дважды была на Донбассе. Так, например, в декабре прошлого года Бабушкина посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования. Сегодня детям Макеевки передали новогодние подарки.

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Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и Константин Кузьмин, который недавно сменил Артема Жогу (полпред президента РФ в УрФО) на посту главы Народного совета ДНР, 16 декабря подписали межпарламентское соглашение. Церемония прошла в рамках президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании, рассказала Бабушкина в своем telegram-канале. «Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами налажено еще с 2022 года. За это время выстроена эффективная работа парламентариев Свердловской области с общественниками и руководством города Макеевки и ДНР. Наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру в республике; мы ежеквартально направляем грузы с гуманитарной помощью, в том числе с вещами для повседневной жизни и подготовкой к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей», — отметила Бабушкина. По словам парламентария, она дважды была на Донбассе. Так, например, в декабре прошлого года Бабушкина посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования. Сегодня детям Макеевки передали новогодние подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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