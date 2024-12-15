Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и Константин Кузьмин, который недавно сменил Артема Жогу (полпред президента РФ в УрФО) на посту главы Народного совета ДНР, 16 декабря подписали межпарламентское соглашение. Церемония прошла в рамках президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании, рассказала Бабушкина в своем telegram-канале.
«Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами налажено еще с 2022 года. За это время выстроена эффективная работа парламентариев Свердловской области с общественниками и руководством города Макеевки и ДНР. Наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру в республике; мы ежеквартально направляем грузы с гуманитарной помощью, в том числе с вещами для повседневной жизни и подготовкой к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей», — отметила Бабушкина.
По словам парламентария, она дважды была на Донбассе. Так, например, в декабре прошлого года Бабушкина посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования. Сегодня детям Макеевки передали новогодние подарки.
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