Спикер заксо Бабушкина познакомилась с донецким преемником Жоги. Фото

Спикер заксо Бабушкина и глава Народного совета ДНР заключили соглашение

16 декабря 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Свердловские парламентарии поделятся опытом с коллегами из ДНР Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и Константин Кузьмин, который недавно сменил Артема Жогу (полпред президента РФ в УрФО) на посту главы Народного совета ДНР, 16 декабря подписали межпарламентское соглашение. Церемония прошла в рамках президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании, рассказала Бабушкина в своем telegram-канале. «Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами налажено еще с 2022 года. За это время выстроена эффективная работа парламентариев Свердловской области с общественниками и руководством города Макеевки и ДНР. Наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру в республике; мы ежеквартально направляем грузы с гуманитарной помощью, в том числе с вещами для повседневной жизни и подготовкой к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей», — отметила Бабушкина. По словам парламентария, она дважды была на Донбассе. Так, например, в декабре прошлого года Бабушкина посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования. Сегодня детям Макеевки передали новогодние подарки. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и Константин Кузьмин, который недавно сменил Артема Жогу (полпред президента РФ в УрФО) на посту главы Народного совета ДНР, 16 декабря подписали межпарламентское соглашение. Церемония прошла в рамках президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании, рассказала Бабушкина в своем telegram-канале. «Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами налажено еще с 2022 года. За это время выстроена эффективная работа парламентариев Свердловской области с общественниками и руководством города Макеевки и ДНР. Наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру в республике; мы ежеквартально направляем грузы с гуманитарной помощью, в том числе с вещами для повседневной жизни и подготовкой к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей», — отметила Бабушкина. По словам парламентария, она дважды была на Донбассе. Так, например, в декабре прошлого года Бабушкина посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования. Сегодня детям Макеевки передали новогодние подарки.