Рыба начала клевать, когда на улице стемнело (архивное фото)
В Свердловской области за одну ночную рыбалку мужчине удалось выловить 20 килограмм рыбы на Белоярском водохранилище. Фотографией улова он поделился в соцсетях.
«Рыбалка с 13 на 14 декабря. Белка третья заводь. Глубина 13,5 метров. За ночь 20кг», — рассказал мужчина в группе «Рыбалка на Белоярском водохранилище» в соцсети «ВКонтакте».
В качестве приманки он использовал мотыль и куриное яйцо. Мужчина отметил, что рыба начала клевать, когда на улице стемнело.
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