15 декабря 2024
14 декабря 2024

Свердловчанин выловил за ночь 20 килограмм рыбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыба начала клевать, когда на улице стемнело (архивное фото) Фото:

В Свердловской области за одну ночную рыбалку мужчине удалось выловить 20 килограмм рыбы на Белоярском водохранилище. Фотографией улова он поделился в соцсетях.

«Рыбалка с 13 на 14 декабря. Белка третья заводь. Глубина 13,5 метров. За ночь 20кг», — рассказал мужчина в группе «Рыбалка на Белоярском водохранилище» в соцсети «ВКонтакте».

В качестве приманки он использовал мотыль и куриное яйцо. Мужчина отметил, что рыба начала клевать, когда на улице стемнело.

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В Свердловской области за одну ночную рыбалку мужчине удалось выловить 20 килограмм рыбы на Белоярском водохранилище. Фотографией улова он поделился в соцсетях. «Рыбалка с 13 на 14 декабря. Белка третья заводь. Глубина 13,5 метров. За ночь 20кг», — рассказал мужчина в группе «Рыбалка на Белоярском водохранилище» в соцсети «ВКонтакте». В качестве приманки он использовал мотыль и куриное яйцо. Мужчина отметил, что рыба начала клевать, когда на улице стемнело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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