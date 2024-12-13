«Неравнодушные и обалденные»: мэр Орлов и Клава Кока поздравили волонтеров Екатеринбурга. Фото

Мэр Екатеринбурга Орлов провел торжественный прием в честь Дня добровольца

13 декабря 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

День добровольца отмечался 5 декабря, по этому поводу в Екатеринбурге собрали волонтеров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге прошел торжественный прием главы города, посвященный Дню добровольца. В зале ККТ «Космос» собрались сотни волонтеров — в основном, представителей молодежи. Их, выбравших путь служения другим людям, чествовал мэр Алексей Орлов. О чем его спрашивали ребята, какое получили напутствие от полпреда президента Владимира Жоги, и как их поздравила звезда Клава Кока, — в фоторепортаже URA.RU. Приветствия Михаил Богинский зачитал приветствие от полпреда Артема Жоги Фото: Размик Закарян © URA.RU Началось торжество со вступительного видеоролика, где кратко рассказали о волонтерском движении и его сути: желании помогать другим людям и делать все для улучшения жизни окружающих. Затем приветственные адреса от полпреда Артема Жоги и губернатора Евгения Куйвашева зачитали главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский и замгубернатора Василий Козлов соответственно. «Современный мир ставит перед нами множество социальных вызовов, и во многом благодаря деятельности добровольцев мы находим ответы на них. Волонтеры всегда на передовой, готовы протянуть руку помощи. Особую благодарность выражаю тем, кто помогает бойцам, участникам СВО, а также их семьям. Это неоценимый вклад в единство и силу нашей страны. Ваша поддержка — это пример истинного патриотизма и человечности, каждый из вас — это источник доброты и надежды, ваша самоотверженность не знает границ. Спасибо вам за те усилия и позитивную энергию, которую вы дарите окружающим», — такие слова прозвучали от Жоги в адрес добровольцев. Волонтеры На празднике показывали поздравления от друзей — китайских и белорусских волонтеров Фото: Размик Закарян © URA.RU Затем на сцену вышел Алексей Орлов — хозяин праздничного вечера. Он рассказал, что на сегодняшний день волонтерское объединение Екатеринбурга составляет 98 тысяч человек. В ряды активистов входят люди самых разных возрастов — от 11 до 73 лет. За 2024 год уральские волонтеры развернули свою деятельность в 300 городах России и более чем 10 странах мира. «Я уверен, что к концу года, за две оставшиеся недели, число волонтеров достигнет 100 тысяч. Ваше милосердие, участие в судьбе других людей, понимание, что нет чужой беды, — это и есть те ценности, которые надо сохранять. Вы совершаете добрые поступки ради других, показываете всему обществу пример колоссальной нравственной силы. От всей души благодарю вас за неравнодушное отношение к проблемам людей», — обратился к участникам встречи Орлов. Чиловый парень Алексей Орлов не растерялся и поговорил с молодежью на сленге Фото: Размик Закарян © URA.RU Затем началась пленарное заседание, в котором кроме главы приняли участие некоторые лидеры волонтерских центров. Оно проходило в неформальной обстановке, и главе было задано много разных вопросов о будущем добровольческого движения, но и не только. Например, одна девушка спросила мэра, успевает ли он следить за трендами и знает ли, кто такой «чиловый парень» «Меня уже спрашивал во время интервью один волонтер, кто такой чиловый парень. Я думал-думал, так и не сообразил. Но недавно мне подарили словарь молодежного сленга, и я теперь знаю, кто такой чиловый парень — это расслабленный, спокойный, уравновешенный человек, правильно я ответил? А вот еще одно выражение, оно относится больше к людям среднего возраста, которые тоже тут присутствуют: «Ребята, не нужно быть скуффом!» (скуфф — мужчина в возрасте за 35 лет, который выглядит не очень опрятно, мало зарабатывает, пьет пиво и проводит время за телевизором — прим.URA.RU), — блеснул Орлов. При этом он подчеркнул, что все же ратует за чистоту русского языка и выразил надежду, что молодежь им владеет в совершенстве. Клава Кока Клава Кока присоединилась к чествованию волонтеров по видеосвязи Фото: Размик Закарян © URA.RU Вслед за Орловым добровольцев поздравила певица Клава Кока — в видеообращении. Она рассказала, что в юности сама была волонтером, что, возможно, и позволило ей добиться успеха. «Мы с вами можем говорить на одном языке. Ребята, вы делаете реально большое дело. Помогая другим, вы вкладываетесь в свое личностное развитие. Добрые поступки, добрые дела невозможно заменить. За такими как вы — будущее, вы обалденные. Хочу передать большой отдельный приветик нашем мэру Алексею Орлову. Этот человек всегда говорил, что Екатеринбург — это город горящих глаз, горящих сердец, город молодежи. И мы это доказываем. Земляки, я вас очень сильно люблю! Мечтайте, любите, творите!» — сказала Кока. Награды Оркестр BACH исполнил для собравшихся хиты классики Фото: Размик Закарян © URA.RU А затем началось вручение наград. Памятными медалями за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года были награждены Надежда Кащенко, Анастасия Максенкова, представители волонтерского центра РМК «Сила Урала» и представители волонтерского центра УрФУ. Дипломы главы Екатеринбурга в номинации «Семейное добровольчество» получили семья Дмитриевых, семья Стреловых, семья Бурашновых, семья Леваш и семья Шоминых. Все они выходили с детьми, которые тоже являются добровольцами. А семья Шоминых привлекла к волонтерской работе даже бабушку и прабабушку, которые тоже поднялись на сцену и получили награду из рук Орлова. В номинации «Наставник добровольцев-волонтеров» благодарственное письмо главы Екатеринбурга получили Анна Гончарова, Светлана Клименко, Дарья Ломаева, Елизавета Максимова, Полина Селезнева, Андрей Смирнягин, Дарья Трефилова и Дмитрий Чукреев. Зал бурно аплодировал всем участникам праздника Фото: Размик Закарян © URA.RU Дипломами главы Екатеринбурга в номинации «Иностранный волонтер года» были награждены Мохамед Махмуд Мохамед Абдулмаксуд Мосса, Саадун Месалам Мансур, Едгор Ходжибоев, Чжоу Кай, Чэнь Чэн и Вайн Икпе. Последняя номинация — «Своих не бросаем» — была для организаций. Награду получили клуб «Патриот», штаб гуманитарной помощи «МЫВМЕСТЕ», патриотический клуб «Витязь», студенческий патриотический клуб «Я горжусь»,студенческий поисковой отряд «Стикс», волонтерский центр Алексея Вихарева и волонтерский центр помощи семьям мобилизованных «Мы рядом». «Волонтеры — огромное международное движение, объединенное целью сделать мир лучше, добрее и справедливее. Вы меняете жизнь, не боитесь преодолевать преграды, ваш труд помогает связывать города и страны. Волонтерство — не просто помощь, это образ жизни и призвание. И начинается оно с малого — с родного города», — сказал ребятам ведущий. Закончился праздник небольшим концертом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел торжественный прием главы города, посвященный Дню добровольца. В зале ККТ «Космос» собрались сотни волонтеров — в основном, представителей молодежи. Их, выбравших путь служения другим людям, чествовал мэр Алексей Орлов. О чем его спрашивали ребята, какое получили напутствие от полпреда президента Владимира Жоги, и как их поздравила звезда Клава Кока, — в фоторепортаже URA.RU. Началось торжество со вступительного видеоролика, где кратко рассказали о волонтерском движении и его сути: желании помогать другим людям и делать все для улучшения жизни окружающих. Затем приветственные адреса от полпреда Артема Жоги и губернатора Евгения Куйвашева зачитали главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский и замгубернатора Василий Козлов соответственно. «Современный мир ставит перед нами множество социальных вызовов, и во многом благодаря деятельности добровольцев мы находим ответы на них. Волонтеры всегда на передовой, готовы протянуть руку помощи. Особую благодарность выражаю тем, кто помогает бойцам, участникам СВО, а также их семьям. Это неоценимый вклад в единство и силу нашей страны. Ваша поддержка — это пример истинного патриотизма и человечности, каждый из вас — это источник доброты и надежды, ваша самоотверженность не знает границ. Спасибо вам за те усилия и позитивную энергию, которую вы дарите окружающим», — такие слова прозвучали от Жоги в адрес добровольцев. Затем на сцену вышел Алексей Орлов — хозяин праздничного вечера. Он рассказал, что на сегодняшний день волонтерское объединение Екатеринбурга составляет 98 тысяч человек. В ряды активистов входят люди самых разных возрастов — от 11 до 73 лет. За 2024 год уральские волонтеры развернули свою деятельность в 300 городах России и более чем 10 странах мира. «Я уверен, что к концу года, за две оставшиеся недели, число волонтеров достигнет 100 тысяч. Ваше милосердие, участие в судьбе других людей, понимание, что нет чужой беды, — это и есть те ценности, которые надо сохранять. Вы совершаете добрые поступки ради других, показываете всему обществу пример колоссальной нравственной силы. От всей души благодарю вас за неравнодушное отношение к проблемам людей», — обратился к участникам встречи Орлов. Затем началась пленарное заседание, в котором кроме главы приняли участие некоторые лидеры волонтерских центров. Оно проходило в неформальной обстановке, и главе было задано много разных вопросов о будущем добровольческого движения, но и не только. Например, одна девушка спросила мэра, успевает ли он следить за трендами и знает ли, кто такой «чиловый парень» «Меня уже спрашивал во время интервью один волонтер, кто такой чиловый парень. Я думал-думал, так и не сообразил. Но недавно мне подарили словарь молодежного сленга, и я теперь знаю, кто такой чиловый парень — это расслабленный, спокойный, уравновешенный человек, правильно я ответил? А вот еще одно выражение, оно относится больше к людям среднего возраста, которые тоже тут присутствуют: «Ребята, не нужно быть скуффом!» (скуфф — мужчина в возрасте за 35 лет, который выглядит не очень опрятно, мало зарабатывает, пьет пиво и проводит время за телевизором — прим.URA.RU), — блеснул Орлов. При этом он подчеркнул, что все же ратует за чистоту русского языка и выразил надежду, что молодежь им владеет в совершенстве. Вслед за Орловым добровольцев поздравила певица Клава Кока — в видеообращении. Она рассказала, что в юности сама была волонтером, что, возможно, и позволило ей добиться успеха. «Мы с вами можем говорить на одном языке. Ребята, вы делаете реально большое дело. Помогая другим, вы вкладываетесь в свое личностное развитие. Добрые поступки, добрые дела невозможно заменить. За такими как вы — будущее, вы обалденные. Хочу передать большой отдельный приветик нашем мэру Алексею Орлову. Этот человек всегда говорил, что Екатеринбург — это город горящих глаз, горящих сердец, город молодежи. И мы это доказываем. Земляки, я вас очень сильно люблю! Мечтайте, любите, творите!» — сказала Кока. А затем началось вручение наград. Памятными медалями за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года были награждены Надежда Кащенко, Анастасия Максенкова, представители волонтерского центра РМК «Сила Урала» и представители волонтерского центра УрФУ. Дипломы главы Екатеринбурга в номинации «Семейное добровольчество» получили семья Дмитриевых, семья Стреловых, семья Бурашновых, семья Леваш и семья Шоминых. Все они выходили с детьми, которые тоже являются добровольцами. А семья Шоминых привлекла к волонтерской работе даже бабушку и прабабушку, которые тоже поднялись на сцену и получили награду из рук Орлова. В номинации «Наставник добровольцев-волонтеров» благодарственное письмо главы Екатеринбурга получили Анна Гончарова, Светлана Клименко, Дарья Ломаева, Елизавета Максимова, Полина Селезнева, Андрей Смирнягин, Дарья Трефилова и Дмитрий Чукреев. Дипломами главы Екатеринбурга в номинации «Иностранный волонтер года» были награждены Мохамед Махмуд Мохамед Абдулмаксуд Мосса, Саадун Месалам Мансур, Едгор Ходжибоев, Чжоу Кай, Чэнь Чэн и Вайн Икпе. Последняя номинация — «Своих не бросаем» — была для организаций. Награду получили клуб «Патриот», штаб гуманитарной помощи «МЫВМЕСТЕ», патриотический клуб «Витязь», студенческий патриотический клуб «Я горжусь»,студенческий поисковой отряд «Стикс», волонтерский центр Алексея Вихарева и волонтерский центр помощи семьям мобилизованных «Мы рядом». «Волонтеры — огромное международное движение, объединенное целью сделать мир лучше, добрее и справедливее. Вы меняете жизнь, не боитесь преодолевать преграды, ваш труд помогает связывать города и страны. Волонтерство — не просто помощь, это образ жизни и призвание. И начинается оно с малого — с родного города», — сказал ребятам ведущий. Закончился праздник небольшим концертом.