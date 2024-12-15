Задержан парень, пытавшийся сжечь главный свердловский военкомат

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который вечером 13 декабря забросал коктейлями Молотова областной военкомат на проспекте Ленина. Ранее в ряде СМИ появилась информация о поимке вероятного поджигателя, однако эти сведения оказались ложными, сказал источник URA.RU.
По его словам, сначала сыщики остановили в метро 21-летнего екатеринбуржца. Он пояснил, что приехал в центр города, чтобы сходить в магазин. Его причастность к поджогу не подтвердилась. «После этого был задержан 29-летний местный житель», — сказал собеседник агентства.
Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По версии следствия, в здание он бросил четыре бутылки с горючей смесью. А после скрылся с места происшествия. Сотрудники военкомата потушили возгорание.
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