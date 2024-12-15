15 декабря 2024

Задержан парень, пытавшийся сжечь главный свердловский военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , зима, мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
Силовую операцию провели сотрудники МВД (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который вечером 13 декабря забросал коктейлями Молотова областной военкомат на проспекте Ленина. Ранее в ряде СМИ появилась информация о поимке вероятного поджигателя, однако эти сведения оказались ложными, сказал источник URA.RU.

По его словам, сначала сыщики остановили в метро 21-летнего екатеринбуржца. Он пояснил, что приехал в центр города, чтобы сходить в магазин. Его причастность к поджогу не подтвердилась. «После этого был задержан 29-летний местный житель», — сказал собеседник агентства.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По версии следствия, в здание он бросил четыре бутылки с горючей смесью. А после скрылся с места происшествия. Сотрудники военкомата потушили возгорание.

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В Екатеринбурге задержали молодого человека, который вечером 13 декабря забросал коктейлями Молотова областной военкомат на проспекте Ленина. Ранее в ряде СМИ появилась информация о поимке вероятного поджигателя, однако эти сведения оказались ложными, сказал источник URA.RU. По его словам, сначала сыщики остановили в метро 21-летнего екатеринбуржца. Он пояснил, что приехал в центр города, чтобы сходить в магазин. Его причастность к поджогу не подтвердилась. «После этого был задержан 29-летний местный житель», — сказал собеседник агентства. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По версии следствия, в здание он бросил четыре бутылки с горючей смесью. А после скрылся с места происшествия. Сотрудники военкомата потушили возгорание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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