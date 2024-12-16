Перед смертью 11-летняя школьница из Екатеринбурга поругалась с мамой

ЧП произошло 13 декабря в Академическом районе (архивное фото)
За день до смерти 11-летняя школьница, тело которой нашли на прошлой неделе в Академическом районе Екатеринбурга, поругалась с мамой. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Конфликт произошел 12 декабря из-за плохих оценок», — сказал собеседник агентства. На следующий день труп обнаружили дома на улице Павла Шаманова.
Родителей в момент трагедии не было дома (известно, что они работают в сфере медицины). Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
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