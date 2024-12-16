Перед смертью 11-летняя школьница из Екатеринбурга поругалась с мамой

16 декабря 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

ЧП произошло 13 декабря в Академическом районе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За день до смерти 11-летняя школьница, тело которой нашли на прошлой неделе в Академическом районе Екатеринбурга, поругалась с мамой. Об этом URA.RU сообщил источник. «Конфликт произошел 12 декабря из-за плохих оценок», — сказал собеседник агентства. На следующий день труп обнаружили дома на улице Павла Шаманова. Родителей в момент трагедии не было дома (известно, что они работают в сфере медицины). Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В свердловском СКР от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За день до смерти 11-летняя школьница, тело которой нашли на прошлой неделе в Академическом районе Екатеринбурга, поругалась с мамой. Об этом URA.RU сообщил источник. «Конфликт произошел 12 декабря из-за плохих оценок», — сказал собеседник агентства. На следующий день труп обнаружили дома на улице Павла Шаманова. Родителей в момент трагедии не было дома (известно, что они работают в сфере медицины). Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.