Перед смертью 11-летняя школьница из Екатеринбурга поругалась с мамой

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
ЧП произошло 13 декабря в Академическом районе (архивное фото) Фото:

За день до смерти 11-летняя школьница, тело которой нашли на прошлой неделе в Академическом районе Екатеринбурга, поругалась с мамой. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Конфликт произошел 12 декабря из-за плохих оценок», — сказал собеседник агентства. На следующий день труп обнаружили дома на улице Павла Шаманова.

Родителей в момент трагедии не было дома (известно, что они работают в сфере медицины). Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.

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За день до смерти 11-летняя школьница, тело которой нашли на прошлой неделе в Академическом районе Екатеринбурга, поругалась с мамой. Об этом URA.RU сообщил источник. «Конфликт произошел 12 декабря из-за плохих оценок», — сказал собеседник агентства. На следующий день труп обнаружили дома на улице Павла Шаманова. Родителей в момент трагедии не было дома (известно, что они работают в сфере медицины). Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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