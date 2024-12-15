Пять идей, куда екатеринбуржцам поехать в новогодние праздники

После новогоднего застолья и просмотров любимых фильмов дома наступает момент, когда хочется двигаться и открывать для себя что-то новое. Сервис путешествий «МТС Travel» и URA.RU подготовили подборку, куда можно направиться в новогодние каникулы в пределах Свердловской области
«Гора Белая»
За активными зимними развлечениями можно смело отправляться в горнолыжный комплекс «Гора Белая» рядом с поселком Уралец. Здесь обустроено пять зон для катания и отдельная — для спуска на тюбингах, работает четыре подъемника. На территории есть все для комфортного отдыха: пункт проката с выбором снаряжения, отель и гостевые домики, спортивный центр с тренажерным залом и бассейном, ресторан, кафе и бистро. Новогоднее предложение курорта включает банкет и шоу-программу. Сноубордический комплект (сноуборд, ботинки) или горнолыжный (лыжи, ботинки, палки) обойдется в 900 рублей. Снять поблизости номер в дни новогодних каникул стоит от 12 тысяч рублей в сутки.
Питомник ездовых собак «Эльбрус»
Еще одна идея для подвижного отдыха — питомник ездовых собак «Эльбрус» в Полевском городском округе (ДНП Серебряный ключ). Он крупнейший в регионе: почти 60 собак разных ездовых пород — хаски, самоеды, маламуты, восточносибирские и таймырские лайки и другие — живут здесь в самых комфортных условиях. К Новому году питомник организует программу «В гостях у хаски» с экскурсией по питомнику и музею, поездкой на собачьих упряжках по заснеженному лесу, катанием с горки, чаепитием и интерактивной программой с конкурсами и новогодними забавами. Посещение стоит от 450 рублей.
Висимская зооферма
На зооферме в поселке Висим можно пообщаться и сфотографироваться не только с хаски и лайками: среди их соседей — бизоны и яки, олени, козы и овцы, лошади и альпаки, поросята и кролики, павлины, гуси и даже страусы. Людей они не боятся, смело идут на контакт и уплетают предложенные им лакомства. Яблоки, морковь, капусту для угощения лучше взять с собой — на ферме их не продают. Зимой и ферма, и питомник «Эльбрус» работают с 10:00 до 16:00, записываться на посещение в период праздников лучше всего за пять-семь дней. Стоимость посещения фермы — 150 рублей с человека, дети до 7 лет проходят бесплатно.
«Сысертская сотня» и музей Паши Бажова
Совместить активный и культурный досуг можно в Сысерти. Во-первых, здесь катаются на лыжах и снегокатах по «Сысертской сотне» — это первый на Урале кольцевой всесезонный велопешеходный маршрут. Его длина 100 км — и все среди живописных ландшафтов и достопримечательностей Урала. Во-вторых, в Сысерти работает колоритный и самобытный дом-музей Паши Бажова, посвященный детству великого уральского писателя. До 30 января 2025 года здесь проходит праздничная программа «Крестьянское рождество» со святочными обрядами: гаданиями, гуляниями, катаниями на санках, колядованиями, ряжением, а также чтениями сказок и сказов. Входной билет стоит для взрослых 200 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров — 100 рублей. Забронировать отель в Сысерти в первые дни января можно от 2400–3000 рублей в сутки.
Арт-резиденция Демидовского завода
Тем, кого привлекает в первую очередь культурный досуг, новые умения, будет интересно в арт-резиденции в Черноисточинске — это творческое пространство, созданное на территории старого завода с трехсотлетней историей. Здесь можно полюбоваться коллекцией старинных резных наличников в современной галерее «Вычурны балясины», поучаствовать в мастер-классе от крафтовой мыловарни, гончарного производства или ткацкой мастерской, накупить интересных подарков на ремесленной ярмарке. А еще посетить всей семьей представление кукольного театра «Ку-ку». К грядущим праздникам здесь приготовили две специальные программы со спектаклями, мастер-классами и хороводами, подарками и чаепитиями. Стартовая цена — от 450 рублей за мероприятие. Если запланируете визит с ночевкой, остановиться можно в расположенном неподалеку от поселка Нижнем Тагиле. На нужные даты можно забронировать апартаменты от 2200 рублей или отель от 5000 рублей за ночь.
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