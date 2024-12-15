15 декабря 2024

В свердловской деревне детей оставили без школы из-за поломки автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские автобусы. Курган , дети, детский автобус, автобус дети
Автобус периодически ломается уже на протяжении двух лет Фото:

В деревне Филина (Свердловская область) дети не могут попасть в школу из-за сломанного автобуса, других способов добраться на учебу нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В приемную Александра Бастрыкина поступило обращение о том, что в деревне Филина отсутствуют учебные заведения. При этом на протяжении двух лет из-за систематических поломок единственного школьного автобуса транспортировка детей в образовательное учреждение, расположенное в соседнем населенном пункте, не осуществляется», — пояснили в СКР.

Жители деревни рассказали, что школьники находятся на домашнем обучении. Однако это негативно влияет на уровень их знаний, особенно проблемы возникают при подготовке к экзаменам. Свердловчане обращались с жалобами, но ситуация не решается.

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В деревне Филина (Свердловская область) дети не могут попасть в школу из-за сломанного автобуса, других способов добраться на учебу нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, рассказали в пресс-службе ведомства. «В приемную Александра Бастрыкина поступило обращение о том, что в деревне Филина отсутствуют учебные заведения. При этом на протяжении двух лет из-за систематических поломок единственного школьного автобуса транспортировка детей в образовательное учреждение, расположенное в соседнем населенном пункте, не осуществляется», — пояснили в СКР. Жители деревни рассказали, что школьники находятся на домашнем обучении. Однако это негативно влияет на уровень их знаний, особенно проблемы возникают при подготовке к экзаменам. Свердловчане обращались с жалобами, но ситуация не решается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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