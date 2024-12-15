В свердловской деревне детей оставили без школы из-за поломки автобуса

16 декабря 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

Автобус периодически ломается уже на протяжении двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Филина (Свердловская область) дети не могут попасть в школу из-за сломанного автобуса, других способов добраться на учебу нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, рассказали в пресс-службе ведомства. «В приемную Александра Бастрыкина поступило обращение о том, что в деревне Филина отсутствуют учебные заведения. При этом на протяжении двух лет из-за систематических поломок единственного школьного автобуса транспортировка детей в образовательное учреждение, расположенное в соседнем населенном пункте, не осуществляется», — пояснили в СКР. Жители деревни рассказали, что школьники находятся на домашнем обучении. Однако это негативно влияет на уровень их знаний, особенно проблемы возникают при подготовке к экзаменам. Свердловчане обращались с жалобами, но ситуация не решается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Филина (Свердловская область) дети не могут попасть в школу из-за сломанного автобуса, других способов добраться на учебу нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, рассказали в пресс-службе ведомства. «В приемную Александра Бастрыкина поступило обращение о том, что в деревне Филина отсутствуют учебные заведения. При этом на протяжении двух лет из-за систематических поломок единственного школьного автобуса транспортировка детей в образовательное учреждение, расположенное в соседнем населенном пункте, не осуществляется», — пояснили в СКР. Жители деревни рассказали, что школьники находятся на домашнем обучении. Однако это негативно влияет на уровень их знаний, особенно проблемы возникают при подготовке к экзаменам. Свердловчане обращались с жалобами, но ситуация не решается.