Жители крупнейшего очага COVID в ЯНАО почти перестали заражаться

За последние сутки в ЯНАО коронавирусом заболели 42 человека. Из них на Новый Уренгой, который с начала эпидемии является лидером по распространению инфекции, приходится всего два случая. Об этом сообщили в окружном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
«27 августа в ЯНАО подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19. 31 новый случай в населенных пунктах. В Новом Уренгое — два случая», — говорится в сводке оперштаба. Больше всего заболевших за сутки выявили в Салехарде и Ноябрьске, где заразились по 11 горожан. Еще столько же инфицированных среди вахтовиков на ямальских месторождениях. Еще три человека подхватили коронавирус в Пурпе. В Салемале, Уренгое, Тарко-Сале и Губкинском по одному заболевшему. Всего в ЯНАО подтверждено 13 222 случая коронавируса, 12 804 пациента вылечились.
Днем ранее стало известно о двух скончавшихся от инфекции ямальцах. С начала эпидемии на Ямале известно о 90 летальных случаях. В настоящее время госпитализированы 228 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО снизился до 0,78. Но это пока не позволяет региону перейти к третьему этапу снятия ограничений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого показатель должен быть на уровне 0,5. На Ямале сейчас идет второй этап отмены карантина. Ограничения будут действовать до 31 августа.
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