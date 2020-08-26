26 августа 2020
25 августа 2020

Жители крупнейшего очага COVID в ЯНАО почти перестали заражаться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская маска, скорая помощь, медицинская помощь, защитная маска, неотложная помощь, маска на лицо, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
Всего на Ямале подтверждено 13 222 случая коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ЯНАО коронавирусом заболели 42 человека. Из них на Новый Уренгой, который с начала эпидемии является лидером по распространению инфекции, приходится всего два случая. Об этом сообщили в окружном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«27 августа в ЯНАО подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19. 31 новый случай в населенных пунктах. В Новом Уренгое — два случая», — говорится в сводке оперштаба. Больше всего заболевших за сутки выявили в Салехарде и Ноябрьске, где заразились по 11 горожан. Еще столько же инфицированных среди вахтовиков на ямальских месторождениях. Еще три человека подхватили коронавирус в Пурпе. В Салемале, Уренгое, Тарко-Сале и Губкинском по одному заболевшему. Всего в ЯНАО подтверждено 13 222 случая коронавируса, 12 804 пациента вылечились.

Днем ранее стало известно о двух скончавшихся от инфекции ямальцах. С начала эпидемии на Ямале известно о 90 летальных случаях. В настоящее время госпитализированы 228 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО снизился до 0,78. Но это пока не позволяет региону перейти к третьему этапу снятия ограничений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого показатель должен быть на уровне 0,5. На Ямале сейчас идет второй этап отмены карантина. Ограничения будут действовать до 31 августа.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...