Названы правила посещения школ в ХМАО

Школы ХМАО начнут работу в две смены, а у каждого класса будет отдельный кабинет. Об этом рассказал глава города Югорск Андрей Бородкин на совещании с губернатором Югры Натальей Комаровой.
«Все школы будут обучаться в две смены. Родители согласны. За каждым классом будет закреплен кабинет», — рассказал Бородкин во время прямой трансляции совещания во «ВКонтакте». Также он добавил, что у всех школ готов запас антисептиков для обработки рук.
В школах будет несколько входов, и на каждом из них школьникам будут измерять температуру, рассказал Бородкин. Если у ребенка обнаружат симптомы гриппа или ОРВИ, его не допустят до занятий, а вызовут скорую помощь или врача на дом. Комарова напомнила, что при заболевании коронавирусом хотя бы одного ребенка школу могут закрыть.
Ранее директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин рассказал, что родители смогут выбирать, какие предметы их дети будут изучать дома с помощью технологий дистанционного образования. По его словам, дистанционно можно преподавать ИЗО, музыку, технологию.
Начальник надзорного отдела Роспотребнадзора по гигиене детей и подростков Галина Яновская рассказала, что родителей будут пускать в школы «только в случае необходимости», передает «Национальная служба новостей». Все собрания будут проходить онлайн.
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